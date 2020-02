Geen van uit China teruggehaalde Nederlanders heeft coronavirus

De groep moest zich aan strenge regels houden. "Ze moeten in de woning blijven, ze mogen niet de tuin in of het balkon op. Ook mogen ze geen bezoek ontvangen of pakjes aannemen", zei GGD-arts Ronald ter Schegget eerder.

Plek onbekend

"Ze mogen zelfs niet in hetzelfde bed slapen als hun partner, tenzij diegene ook in China is geweest, en moeten minstens 2 meter afstand bewaren van hun huisgenoten."

De Nederlanders die niet in thuisquarantaine gingen, omdat de thuissituatie daar niet geschikt voor was of omdat ze dat zelf niet wilden, verbleven op 'een centrale plek'. Waar dat precies was, werd niet bekendgemaakt.