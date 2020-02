Nog geen coronavirus in Nederland, 'geen overtrokken maatregelen'

Tot nu toe is in Nederland geen besmetting geconstateerd met het coronavirus Covid-19. Maar de overheid blijft erbovenop zitten, meldt minister Bruno Bruins in een brief.

Bruins, minister voor Medische Zorg, riep tijdens een Europese bijeenkomst ook op tot het afzien van overtrokken maatregelen, zoals het opleggen van vliegverboden of verplichte screenings bij vliegvelden. Lees ook: In de bus aangesproken om coronavirus: 'Hoop dat ik door jou niet ziek word' Daarnaast wil hij speciale aandacht voor het stigmatiseren van mensen met een Aziatisch uiterlijk. Racisme Eerder schreef RTL Nieuws dat Chinese Nederlanders last hebben van vooroordelen. Meerdere instanties en vloggers hebben aandacht gevraagd voor de toename van racisme jegens Chinezen. Inmiddels zijn er 60.330 patiënten die het coronavirus hebben en zijn er meer dan 1300 mensen aan overleden, voornamelijk in China. In Europa is het aantal besmette mensen nog altijd zeer beperkt: minder dan 50 gevallen. Zo gaan huisartsen testen op het coronavirus Bekijk deze video op RTL XL Het coronavirus is nog niet in Nederland gevonden, maar voor de zekerheid gaan huisartsen er toch op testen. Het gaat om een uitbreiding van de standaard grieptest. Volgens de minister is er geen sprake van tekorten aan beschermingsmateriaal. De ontwikkelingen in de Caribische regio worden volgens de minister ook nauwlettend in de gaten gehouden door het RIVM. Dat gebied is populair bij grote cruiseschepen.