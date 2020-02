Woede en geldproblemen door fout Belastingdienst: 'Smeerlappen'

400 euro minder

Voor Mark van der Drift is het erg herkenbaar. "In januari kreeg ik opeens een brief dat mijn voorlopige teruggave helemaal was stopgezet. Zonder opgaaf. Ik snapte er niets van. De toon van de brief irriteerde me ook. Geen reden, niets."

En het gaat niet om niets. Mark loopt maandelijks nu 400 euro mis. "We hebben het niet slecht, maar in ons budget houden we toch rekening met dit geld. En het vertrouwen in de Belastingdienst is toch wel een beetje geschaad."