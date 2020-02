Openbaar Ministerie onderzoekt vervolging radio-dj om discriminerend Coronalied

In het carnavalslied, dat door de dj werd bedacht naar aanleiding van het coronavirus, werd bezongen dat het virus de schuld is van 'die stink-Chinezen'. Daarnaast klonk het: 'Vreet geen Chinees, dan heb je niets te vrezen, want voorkomen is beter dan Chinezen'. Gaarthuis kwam direct na het uitzenden van het lied onder vuur te liggen.

Beoordelen op strafbaarheid

Naast de honderden meldingen kwamen er ook aangiftes binnen bij de politie. Het Openbaar Ministerie (OM) laat nu weten dat ze naar aanleiding van die aangiftes de tekst van het lied gaan beoordelen op strafbaarheid. "Het is dan ook niet nodig om nog aangifte te doen, het lied wordt immers sowieso al beoordeeld. Bij deze beoordeling is het niet relevant hoeveel aangiftes er zijn gedaan", zegt het OM.

Mocht het OM het lied discriminerend vinden, kan er een strafrechtelijk onderzoek volgen.