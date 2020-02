Vierde bombrief in twee dagen tijd: wie heeft dit op zijn geweten?

Hij is, net als vele anderen in Nederland, sinds begin dit jaar in de greep van de bombrieven. In Amsterdam, Utrecht, Rotterdam, Maastricht, Kerkrade en Leusden werden ze gevonden. Op nog veel meer plekken vielen waarschuwingsbrieven op de deurmat. En sinds gisteren weten we dat de afzender een concreet doel heeft: hij of zij wil bitcoins van de bedrijven.

Wie doet zoiets?

Zit er iemand thuis, in het donker, stiekem explosieven te maken? IJzermans speculeert er samen met collega's al langere tijd over wie dit op zijn geweten heeft. "Bij afpersing van bedrijven zie je geregeld dat het gaat om mensen die ruzie hebben met dat bedrijf. Oud-medewerkers bijvoorbeeld. In dit geval is dat anders. Het zijn veel verschillende bedrijven die geen duidelijke link hebben met elkaar."