Tijdlijn: hier werden de bombrieven tot nu toe bezorgd

Vanochtend explodeerden twee bombrieven in postsorteercentra in Amsterdam en Kerkrade. In Maastricht werd een waarschuwingsbrief gevonden. Sinds begin dit jaar is Nederland in de greep van de bombrieven. De afzender is tot nu toe onbekend.

