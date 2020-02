Cruiseschip Westerdam met Nederlanders aan boord mag aanmeren in Cambodja

Na dagen ronddobberen in de Oost-Chinese zee is er land in zicht voor de passagiers, onder wie 91 Nederlanders, van cruiseschip Westerdam. Uit angst voor het coronavirus mocht het schip niet aanmeren in Japan, en in Thailand mochten de passagiers niet van boord. Maar Cambodja biedt hulp: de Westerdam mag daar aanmeren.

Dat heeft rederij Holland-Amerika Lijn laten weten. Het schip met bij elkaar 1455 passagiers en 802 bemanningsleden doolde rond in Aziatische wateren. Uit vrees voor het nieuwe coronavirus werd het schip nergens meer toegelaten. Het virus werd bij geen van de passagiers vastgesteld. Hulp Ook de Nederlandse Flip Knibbe is samen met zijn vrouw en zoon aan boord van de Westerdam. Hij riep gisteren de Nederlandse regering op om hen te hulp te schieten. Lees ook: Flip zit vast op cruiseschip Westerdam: 'Nederland, help ons!' "We hopen dat de Nederlandse regering zijn uiterste best doet om diplomatieke druk uit te oefenen zodat we met dit coronavirusvrije schip zo snel mogelijk een haven mogen binnenlopen. Zodat we een thuisvlucht kunnen bemannen met de 80 andere Nederlanders, waarvan de meesten ook graag naar huis willen." Omdat de Westerdam onder Nederlandse vlag vaart, zocht Nederland via diplomatieke en politieke kanalen een oplossing, meldt de rederij. Die oplossing lijkt nu gevonden. Lees ook: Thailand weigert passagiers Westerdam van boord te laten om corona-angst