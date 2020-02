Zorgen om hulplijn voor pedofielen: 'Meer dan 65 procent van telefoontjes gemist'

Maar de lijn is te vaak niet bereikbaar. Als er maar één persoon zit en die is aan de telefoon, dan kan een ander niet bellen. De medewerkers zijn doorgaans alleen 's middags een paar uur bereikbaar. Maar bijvoorbeeld niet in de weekenden.

Meer dan 65 procent van de mensen die belt, krijgt dus niemand aan de telefoon. Van de 870 telefoontjes per jaar worden er 570 gemist.

Niet in het weekend

Die slechte bereikbaarheid leidt tot zorgen in de politiek. "Dat kan niet", zegt Stieneke van der Graaf van de ChristenUnie. "Ik vind dat we er alles aan moeten doen om te voorkomen dat kinderen slachtoffer worden van seksueel misbruik. En als deze hulplijn daaraan kan bijdragen, dan moet de minister daar actie op ondernemen. En bijvoorbeeld kijken of er meer geld naar toe kan om mensen in te huren."

Het CDA onderschrijft dat: "Dit gaat over de bescherming van kinderen tegen seksueel misbruik. We zijn aan hen verplicht alles in het werk te stellen ze te beschermen", zegt Madeleine van Toorenburg.