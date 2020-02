Aantal boetes voor te hard rijden flink gedaald

Het aantal uitgedeelde boetes voor te hard rijden is het afgelopen jaar gedaald ten opzichte van het jaar daarvoor. In 2019 werden voor te hard rijden ruim 6,8 miljoen boetes uitgedeeld, in 2018 waren dat er nog ruim 7,7 miljoen.

Het merendeel van deze overtredingen wordt geconstateerd met behulp van flitspalen en trajectcontroles. Volgens de politie en het Openbaar Ministerie komt die daling onder meer doordat het drukker is op de wegen, waardoor hard rijden minder mogelijk is. Lees ook: '1 op de 3 verkeersboetes gaat de prullenbak in na aantekenen bezwaar'' Waarschuwingen door apps Daarnaast worden bestuurders gewaarschuwd door speciale apps zoals Flitsmeister en zijn de locaties van flitspalen en trajectcontroles bekend. Hierdoor houden ze zich op die plekken beter aan de maximumsnelheid. Daarnaast kan de daling van het aantal overtredingen worden veroorzaakt doordat een aantal trajectcontroles en flitspalen tijdelijk hebben uitgestaan vanwege werkzaamheden. Appen op de fiets In totaal werden vorig jaar bijna 8,4 miljoen verkeersovertredingen geconstateerd. Het jaar daarvoor werden er nog bijna 9,2 miljoen boetes opgelegd. Het aantal boetes voor handheld bellen is behoorlijk gestegen: van 80.425 in 2018 naar 121.364 vorig jaar. Hierbij inbegrepen zijn sinds 1 juli ook de bekeuringen voor appen op de fiets: 21.327 boetes. Met verkeersboete tussen de criminelen: Bekijk deze video op RTL XL De nationale ombudsman luidt de noodklok over het gijzelen van mensen die hun verkeersboetes niet betalen. Dat gebeurt te snel, zonder te kijken naar de situatie van mensen, zegt de ombudsman. En na de gevangenis wacht nog altijd de bekeuring.