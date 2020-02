Pim Pam Pet, Netflix en diepzinnige gesprekken: Toon en Marjon na 11 dagen uit quarantaine

Een Chinese vrouw met wie ze een paar dagen eerder in een busje hadden gezeten tijdens een excursie, bleek besmet te zijn met het coronavirus. Omdat pas na 14 dagen zeker is of iemand besmet is met dat virus, moesten ze nog tot vandaag in quarantaine. Ze hebben 11 dagen in een Finse blokhut bij het dorp Saariselkä gezeten.

Fitness, series en spelletjes

Toon en Marjon zijn pas 5 maanden samen, dit was hun eerste vakantie als stel. "Inmiddels is het uitgelopen op een soort proefsamenwonen", lachen ze. Hoe ze zich vermaakt hebben? "We hebben spelletjes en fitness-oefeningen gedaan, series gekeken maar ook hele diepzinnige gesprekken gevoerd."