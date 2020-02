Radio-dj alsnog diep door het stof om discriminerend coronalied

In het carnavalslied, dat door de dj werd bedacht naar aanleiding van het coronavirus, wordt bezongen dat het virus de schuld is van 'die stink-Chinezen'. Daarnaast klinkt het: 'Vreet geen Chinees, dan heb je niets te vrezen, want voorkomen is beter dan Chinezen'.

Petitie 50.000 keer getekend

Gaarthuis kwam direct onder vuur te liggen vanwege het lied. Er werd aangifte tegen de dj en de radiozender gedaan vanwege discriminatie. Daarnaast werd er een petitie gestart onder de naam 'We zijn geen virussen!', die al bijna 50.000 keer is getekend.