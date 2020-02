Ciara is gaan liggen, maar storm Dennis ligt al op de loer

Ook vannacht heeft het flink gewaaid: op Vlieland en in IJmuiden werd zeker een uur lang windkracht 9 gemeten. En daarmee is de tweede storm van het jaar een feit.

Storm zonder naam

De storm van afgelopen nacht was minder zwaar dan Ciara die zondag over het land trok. Ciara was volgens Buienradar een zware storm waarbij windkracht 10 en windstoten van windkracht 11 werden gemeten. De zwaarst gemeten windstoot was toen 129 kilometer per uur.

Dat was vannacht niet het geval. De zwaarst gemeten windstoot was 98 kilometer per uur op Vlieland. De storm van vannacht krijgt dan ook ook geen naam. "Voorwaarde om een storm een naam te geven, is dat in Ierland, Groot-Brittannië of Nederland code oranje is afgegeven vanwege de wind", zegt Maurice Middendorp van Buienradar. "Dat was afgelopen nacht niet het geval."