Waarschuwing voor seks en geweld: YouTube-filmpjes krijgen Kijkwijzer

Belangrijke stap

Justine Pardoen, specialist mediaopvoeding, bevestigt dat. "Onderzoek wijst uit dat kinderen bijvoorbeeld het icoon van een spinnetje herkennen en dat serieus nemen. Als ze snel angstig worden, kiezen ze ervoor om het filmpje niet te bekijken."

Volgens Pardoen zitten veel ouders te wachten op een Kijkwijzer. "Er worden elke dag zo ontzettend veel filmpjes op YouTube gezet, dat veel ouders het gevoel hebben geen controle te hebben over wat hun kind ziet. Er is al wel YouTube Kids, maar dat is voor de heel jonge kinderen. Juist vanaf 10 jaar is extra bescherming nodig. We zien dit als een belangrijke stap."

Vloggers snappen het wel

Regelmatig liggen YouTubers onder vuur, zoals bijvoorbeeld de twee Nijmeegse studenten die een video plaatsten van een ritje boven op een trein. Dat filmpje was een doorn in het oog van veel ouders. Wat vloggers zelf vinden van de Kijkwijzer? Bekende YouTuber Rutger Vink (ook wel bekend als Furtjuh) is positief. "Hiermee wordt YouTube alleen maar professioneler. Een heel goede zaak."