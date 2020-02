Bas zat 2,5 uur in kapotte trein: 'Opeens vlogen er glasscherven door de coupé'

Er werd direct aan de noodrem getrokken en de trein kwam stil te staan, vertelt Bas. "We wisten eerst niet wat er aan de hand was. We dachten aan een baksteen die door de ruit was gegooid ofzo. Het bleek dus de bovenleiding te zijn."

Glas in oog

Door nog onduidelijke oorzaak was een stuk bovenleiding naar beneden gekomen, laat ProRail weten. Bas: "Overal lag glas, maar gelukkig is niemand ernstig gewond geraakt."

Wel heeft een reiziger glas in het oog gekregen en hierdoor oogletsel opgelopen. Zij hoefde niet met de ambulance mee naar het ziekenhuis.