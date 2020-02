Drukke ochtendspits door harde wind en regen

Ook vandaag is het nog de hele dag onstuimig, waarschuwt Buienradar-weervrouw Nicolien Kroon. "Zeker vanochtend trekken er pittige buien over het land. Wie op de weg zit, moet dan echt even gas terugnemen. Het zijn echte plensbuien die soms gepaard gaan met onweer en hagel."

Stevige wind

Het eind van de ochtend wordt het tijdelijk wat droger, maar in de avond komen er nieuwe buien ons land over. En ook de wind blijft de hele dag stevig. Langs de kust wordt windkracht 8 à 9 gemeten, tot halverwege het land is dat 6 à 7 en in het oosten staat nog een stevige wind met windkracht 5.