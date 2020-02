Horrorlanding Schiphol lukt niet: 'Mensen schreeuwden en kotsten'

Mark Haagen vertelt na de landing in Madrid over de helse vlucht die hij heeft meegemaakt: "De turbulentie boven Schiphol was enorm. De piloot heeft de landing twee keer echt op het allerlaatste moment afgebroken. Op 150 meter boven de baan stegen we weer op. Echt niet tof."

Grote paniek

Mark zegt dat de paniek in het vliegtuig van Air Europa enorm was. Aan boord was het donker. "Mensen schreeuwden en waren aan het kotsen. De turbulentie was enorm, alles trilde en ging heen en weer. De bagage vloog heen en weer. Qua vliegen ben ik wel wat gewend, maar dit heb ik nog nooit meegemaakt."

De piloot probeerde nog een bredere landingsbaan. Maar ook dat lukte niet.

Gegil tijdens de landing: