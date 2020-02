Eten thuis laten bezorgen? Veel maaltijdbezorgers gaan weg niet meer op

Thuisbezorgd heeft zo'n 2000 medewerkers in dienst. "Alle bezorgers bij ons in dienst gaan de hele avond niet meer op pad", zegt een woordvoerder van de bezorgdienst.

Eigen keuze

Restaurants die bij Thuisbezorgd zijn aangesloten maar met eigen bezorgers werken, bepalen zelf of ze hun bezorgers met de zware storm de straat op sturen.

"5 procent van de bezorgers is in dienst van Thuisbezorgd, de rest zijn restaurants die werken met eigen bezorgers. Zij bepalen zelf wat ze doen, dat kunnen wij niet voor hen beslissen."

Deliveroo: gestopt in veel steden

Ook bezorgdienst Deliveroo houdt de ontwikkelingen continu in de gaten en vindt het op veel plekken niet meer verantwoord dat de eigen bezorgers de weg op gaan, zegt een woordvoerder.

"De meeste restaurants die voor Deliveroo beschikbaar zijn, werken met de bezorgdienst van Deliveroo. We hebben ruim 2500 bezorgers die bijna allemaal op de fiets bezorgen. Om half 6 hebben we besloten om te stoppen in Leiden, Den Haag, Rotterdam en Haarlem."

Om 18.30 uur is de bezorgdienst ook gestopt in Amsterdam. "We bellen ieder uur met de bezorgers en houden de situatie continu nauwlettend in de gaten."

De bezorgdiensten communiceren dat duidelijk via hun site. Ook zijn klantenservices continu bereikbaar.