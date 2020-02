Inval bij Haags raadslid Arnoud van Doorn vanwege schendig ambtsgeheim

Het raadslid Van Doorn is zelf niet beschikbaar voor commentaar.

Lekken

De woordvoerder van het OM wilde verder niet zeggen waarom de inval is gedaan en of er spullen in beslag zijn genomen. Volgens het AD houdt de inval verband met het lekken van de naam Johan Remkes als waarnemer voor de opgestapte burgemeester Pauline Krikke.

Het tot de islam bekeerde oud-PVV raadslid Arnoud van Doorn maakte in 2013 de overstap naar de Partij van de Eenheid.

Corruptie

Het is niet de eerste keer dat het OM een inval doet bij raadsleden uit de Haagse gemeenteraad. Vorig jaar oktober doorzocht justitie de woningen en de werkkamers van Richard de Mos en Rachid Guernaoui, van de partij Hart voor Den Haag/Groep de Mos. Dat tweetal wordt verdacht van corruptie. Vanwege het corruptieonderzoek hebben de heren ontslag genomen als wethouder. De Mos is inmiddels wel weer als raadslid aan het werk.