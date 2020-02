Tweede Kamercommissie neemt geldstromen islamitische organisaties onder de loep

Wat onderzoekt de parlementaire commissie ongewenste beïnvloeding van moskeeën?

De commissie wil duidelijkheid krijgen over de buitenlandse financiering en buitenlandse inmenging in islamitische instellingen in Nederland. Aanleiding zijn onthullingen van Nieuwsuur en NRC dat zeker dertig islamitische organisaties en moskeeën geld hebben aangevraagd of ontvangen uit landen als Saoedi-Arabië en Koeweit.