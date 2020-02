Morgen code oranje voor storm Ciara: zeer zware windstoten

Rijkswaterstaat waarschuwt dat weggebruikers morgenmiddag rekening moeten houden met gevaarlijke rijomstandigheden. "Met name lege vrachtwagens, automobilisten met een caravan, vouwwagen of aanhanger wordt geadviseerd niet de weg op de gaan."

Takken op de weg

Er kunnen mogelijk problemen en vertraging ontstaan door vallende takken en omgewaaide bomen, die op de weg belanden. Rijkswaterstaat raadt automobilisten aan de weersverwachting en de verkeersinformatie in de gaten te houden.

Het KNMI verwacht in de ochtend en eerste helft van de middag al zware windstoten van 75 tot 100 kilometer per uur. In de tweede helft van de middag neemt de wind verder toe en moet het noordwesten rekening houden met zeer zware windstoten tot 120 kilometer per uur.

Buien met hagel

In de rest van het land worden windstoten met die kracht in de avond verwacht. Ook moet er rekening worden gehouden met felle buien met hagel.