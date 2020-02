Storm Ciara op komst: 'Zet je auto niet onder een boom'

Morgenochtend begint de dag volgens Buienradar in het binnenland nog 'relatief rustig'. "Het waait al wel, en aan de kust ook flink, windkracht 7."

Windkracht 10

"In de middag zal de windkracht toenemen. Aan de kust krijgen we dan te maken met windkracht 9. Op de Waddeneilanden zou het zomaar windkracht 10 kunnen worden, wat staat voor zware storm. Ook in het binnenland gaat het flink waaien en verwachten we windkracht 6 of 7."

De daarop volgende uren nemen de windstoten in intensiteit toe. "In de loop van de avond trekt er een felle buienlijn met hagel en windstoten van 120 tot 140 kilometer per uur over ons land. Daar ligt het zwaartepunt van de storm."