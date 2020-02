Kinderen halen 246.000 euro op voor dieren Australië

Drie weken waren de kinderen bezig met het ophalen van lege flessen, het verkopen van zelfgemaakte knutselwerken of andere activiteiten om geld op te halen. "Dit overtreft alle verwachtingen. Het laat zien hoe energiek en krachtig jong Nederland is als het echt nodig is", zei presentator Klaas van Kruistum van ZappLive, het programma waarin de eindstand bekendgemaakt werd.