Consumentenbond is het zat: 'Na telefonische verkoop ook deurverkoop aan banden leggen'

Uren aan de telefoon met de klantenservice

Een aantal dagen na het oversluiten ging de schoonmoeder naar een hospice. Ondertussen probeerde Thelen te achterhalen wat er precies gebeurt was. Uren hing hij aan de telefoon met de klantenservice van Eneco. "De ene keer zeiden ze dat het telefonisch was gebeurd, dan weer dat het aan de deur verkocht was. Dat laatste kan helemaal niet want op het moment van oversluiten was ze al bedlegerig."

Tegen RTL Nieuws laat Eneco weten dat er op 26 november telefonisch contact is geweest met Armands' schoonmoeder. Dat is vijf dagen nadat de notaris had besloten om geen levenstestament meer op te stellen.

Eneco zegt regelmatig controles uit te voeren bij de telefoonverkoop. Aan de telefoon was volgens het bedrijf te horen dat het om een oudere vrouw ging, maar niet dat de vrouw wilsonbekwaam en terminaal ziek was. Dat is ook moeilijk te herkennen als iemand telefonisch nog prima in staat is om een gesprek te voeren, zegt een woordvoerder.

Armand kan het moeilijk geloven. "Ik wil het telefoongesprek horen. Ze was op dat moment moeilijk aanspreekbaar en mompelde op alle vragen ja, ja, ja."

Eneco heeft toegezegd met de nabestaanden in gesprek te gaan. Zij mogen ook het telefoongesprek terughoren, mits zij dit niet opnemen of doorspelen aan de media.