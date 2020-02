Lood gevonden in leidingen bij 6 scholen Utrecht, maatregelen genomen

Bij een school zijn er waarschijnlijk loden leidingen aanwezig en van de andere scholen wordt dit nog nader onderzocht. De schoolgebouwen zijn van voor 1960.

Onderzoek

De gemeente stelde onlangs een onderzoek in naar de aanwezigheid van dit soort leidingen in schoolgebouwen en kinderdagverblijven in de stad. Wethouder Eelco Eerenberg maakte de resultaten van de watermonsters van de eerste 25 gebouwen vandaag bekend.

Bij 46 andere panden volgt nog een 'quickscan'. De wethouder verwacht deze uitkomst volgende week binnen te krijgen