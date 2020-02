Bakker die naam moorkop veranderde dicht na intimidatie

De moorkop is vernoemd naar de Moren, een volk uit de oudheid afkomstig uit Noord-Afrika. De banketbakker in Monster zegt dat het woord in de moderne tijd een synoniem voor neger geworden is. "Dat is niet iets waar wij mee geassocieerd willen worden, zeker niet als onze klanten zich hier ongemakkelijk bij voelen. Daarom was het een kleine moeite om de naam te veranderen."

Ook HEMA overstag

Toevallig maakte de HEMA vandaag bekend ook te stoppen met de naam moorkop. De HEMA vindt moorkop 'niet meer van deze tijd', lichtte een woordvoerster toe.

Volgens haar nam HEMA het besluit al een tijdje geleden. Dat het nog even duurt voordat de maatregel ingaat, komt doordat de website en de styling moeten worden aangepast. Bakker Jurgen is trots dat ook de HEMA dit besluit heeft genomen. Hij hoopt dat meer bakkers dit voorbeeld zullen volgen.