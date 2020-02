Moorkop wordt roomkop: bakker verandert naam na verwijt van racisme

Verwoerd heeft een veganistische bakkerij in het Zuid-Hollandse Monster: My Cakes. Wat zijn producten anders maakt, houdt hij liever geheim. Maar hij is wel open over de naamswijziging die hij heeft doorgevoerd voor één van de delicatessen die hij sinds kort heeft: de moorkop, dat gebakje gevuld met slagroom en omhuld door chocolade.

Link met slavernij

"Ik kreeg van verschillende klanten negatieve reacties over mijn moorkoppen", zegt Jurgen. "Niet vanwege de smaak, maar de mailtjes gingen over de naam."

Deze klanten verbonden de naam met slavernij, zegt de bakker. "Ze verwezen naar racisme. En ik wil nergens aan meewerken waar mensen een vervelende associatie bij hebben. Dus heb ik er iets aan gedaan. Negerzoenen heten daarom bij ons ook kisses."