Grote kans op eerste winterstorm dit weekend (en die krijgt ook een naam)

In de loop van de zondagmiddag gaat het heel hard waarin, zegt weerman Maurice Middendorp van Buienradar. "De kans is groot dat de eerste storm van dit jaar zondag een feit is." Voor een storm moet een uur lang windkracht 9 gemeten worden bij één van de meetstations in ons land.

Harde windstoten

Het komende weekend gaat het vooral hard waaien langs de kust. "De wind komt vanuit het westen onze kant op. Maar in het hele land zullen we vooral last gaan krijgen van harde, vervelende windstoten."

De storm zal de naam Ciara gaan krijgen. Stormen krijgen sinds september 2019 een naam. Het KNMI werkt daarvoor samen met de weerinstituten van Groot-Brittannië en Ierland. "Voorwaarde is wel dat de storm code oranje of rood moet veroorzaken in een van die landen. Als dat zo is, krijgen stormen sinds kort een naam."

Door de storm een naam te geven, hopen de weerinstituten dat mensen de storm serieus nemen en de eventuele gevaren ervan.