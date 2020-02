Vader doodgereden Fleur (19): 'Dader denkt dat hij boven de wet staat'

"Deze man denkt dat hij boven de wet staat door zich niet te melden", zegt de vader van Fleur. "Zo van: kom me maar halen. Hij had in de rechtszaal al ook een arrogante houding."

"Ik slaap hier niet beter door. Dit is niet wat mijn leven beheerst. De tijd die verstreken is sinds het ongeluk, is al langer dan hij in de gevangenis zal zitten."

160 km/u

Walter van W. reed op 16 maart 2016 in zijn Porsche 911 met een vaart van ruim 160 kilometer per uur door de bebouwde kom van Loosdrecht. Zijn zoon zat in een Mini Cooper achter hem, ze reden bumper aan bumper.

Walter van W. knalde keihard tegen de auto van de 19-jarige Fleur aan, die op dat moment uit een uitrit kwam gereden. Na het noodlottige ongeluk werd Fleur drie dagen lang in een kunstmatige coma gehouden. Toen ze daarna ontwaakte, hebben haar ouders nog met haar gesproken en leefde ze nog twee weken. Uiteindelijk werden haar verwondingen haar alsnog fataal.