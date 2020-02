Geen begeleiding, te veel taken, patiënten in gevaar: dit gaat mis bij stages in de zorg

Wat mag een stagiair wel en niet?

"De richtlijn is dat je de instructies volgt van de opleiding", zegt Jan Klein, hoogleraar patiëntveiligheid en oud-anesthesist. "Dat kan variëren per school, en per fase van de opleiding. Ik denk dat de uitkomst van dit meldpunt illustreert dat stagiairs in de praktijk toch vaak meer taken krijgen, waar ze zich niet prettig bij voelen. Dat is heel ernstig."

Toch is er sprake van een grijs gebied, zegt Klein. "Het moeilijke bij elke stage in de zorg is: de stagiairs zijn nog niet bevoegd, maar wanneer ben je bekwaam? Daar kunnen de inzichten over verschillen. Stagiairs gaan ervaring opdoen op de werkvloer tijdens de stage, en daar mag je bepaalde handelingen zelf uitvoeren, maar alleen onder directe supervisie van een gekwalificeerde begeleider."

Volgens Klein zouden opleidingen aan hun studenten moeten meegeven dat ze alleen taken moeten uitvoeren waar ze zich vertrouwd mee voelen. De school moet haar leerlingen daarin helpen en ondersteunen.