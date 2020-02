Grote zorgen bij WNF: verdwijnen de korhoen, tapuit en argusvlinder?

Met de merel, ekster en de pimpelmees gaat het helemaal niet zo slecht, maar het is maar de vraag of minder alledaagse diersoorten in de toekomst nog in Nederland te zien zijn. Dat staat in een rapport dat WNF vandaag publiceert.

'Monotoon en stil'

"Ons landschap wordt monotoon en stil, zonder dat we het in de gaten lijken te hebben", zegt WNF-directeur Kirsten Schuijt. "Want heide bloeit nog steeds prachtig paars en weilanden zijn groen. Maar wie weet nog dat vroeger wolken vlinders op de heide te zien waren en je omringd werd door het geluid van vogels?"