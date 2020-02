Drie Nederlanders in quarantaine op cruiseschip Japan, coronavirus bij passagiers

De Nederlanders op het schip zitten in quarantaine nadat het virus bij een passagier uit Hongkong was opgedoken. Inmiddels zijn tien reizigers besmet.

Er zijn nog geen aanwijzingen dat de Nederlanders besmet zijn met het virus, zegt een woordvoerder van het ministerie. "De ambassade in Tokio staat in nauw contact met hen en staat hen bij waar nodig is."

3700 passagiers

Medici zijn sinds maandagavond bezig om de gezondheidstoestand van alle 3700 passagiers en de bemanning van het cruiseschip, de Diamond Princess, te controleren.