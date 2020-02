Oud-PvdD'er Van Kooten (36) stapt over naar 50Plus

Tegen de krant zegt Van Kooten dat ze er eerst over nadacht om een eigen partij op te richten, maar toch besloten heeft lid te worden van 50Plus. Dat gebeurde na een gesprek met 50Plus-leider Henk Krol, waarna ze eind december in het geheim lid geworden is van de partij.

'50Plus is bezig met verjonging'

Zelf vindt Van Kooten haar overstap niet verrassend. Haar nieuwe partij heeft volgens haar 'een groot hart voor dieren en kwetsbare mensen'. Ook is de partij volgens haar 'bezig met verjonging'. Krol noemt haar op zijn beurt 'doortastend, zelfverzekerd en waanzinnig ijverig'.