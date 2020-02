In touwen verstrikte zeehond bevrijd op strand Ameland

En ook voor de dierenambulance was het een flinke klus om het beest los te krijgen. Het werd een lang gevecht 'met strakgespannen touw en een dier in doodsnood'. "Gelukkig waren er diverse kundige helpers in de buurt en na drie lange uren is het uiteindelijk gelukt om de troep van het dier af te snijden."

Zoute zeewater

De zeehond is nadat hij werd bevrijd teruggelopen naar zee, waar het zoute zeewater de wonden zal helpen genezen. De hulpverleners hebben het touw en net 'uiteraard' opgeruimd.