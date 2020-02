Tekortkomingen bij groot deel onderzochte schoolexamens

De onderwijsinspectie deed een steekproef onder 104 scholen. Bij 73 daarvan werden tekortkomingen geconstateerd, zoals het ontbreken van verplichte onderdelen in de schoolexamens of het niet afnemen van toetsen. Bij andere scholen rammelde het examenreglement omdat het bijvoorbeeld was opgesteld zonder inspraak van leerlingen, ouders en personeel. 60 scholen kregen opdracht van de inspectie om de fouten te herstellen.

Eindexamens

Leerlingen moeten hun schoolexamens, waaronder tentamens en werkstukken, hebben afgerond voordat ze mogen deelnemen aan de landelijke eindexamens. Maar geen school maakte het zo bont dat leerlingen boven het hoofd hing dat ze niet aan het eindexamen hadden mogen meedoen. De fouten werden tijdig ontdekt, zodat ze nog rechtgezet konden worden.