Nep-opa probeert kinderen uit school te lokken in Limburg

De man doet zich aan de telefoon voor als opa Koos en noemt de voor- en achternaam en de klas van de kinderen. Zijn nummer is steeds afgeschermd.

Zelfde scholenkoepel

Volgens een politiewoordvoerder heeft hij zeker twee scholen gebeld in Beesel en Blerick. Nieuwssite 1Limburg schrijft dat zeker zes of zeven scholen in Noord-Limburg zijn gebeld, allemaal van dezelfde scholenkoepel Kerobei, maar dat kan de politie niet bevestigen. De koepel zelf wil tegenover persbureau ANP geen toelichting geven.