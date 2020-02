Meeste Nederlanders uit coronagebied in thuisquarantaine

Ronald ter Schegget, arts van GGD Brabant-Zuidoost, zegt tegen het ANP dat ze twee weken geen contact mogen hebben met andere mensen. "Ze moeten in de woning blijven, ze mogen niet de tuin in of het balkon op. Ook mogen ze geen bezoek ontvangen of pakjes aannemen." Ze mogen zelfs niet in hetzelfde bed slapen als hun partner, tenzij diegene ook in China is geweest, en moeten minstens 2 meter afstand bewaren van hun huisgenoten.