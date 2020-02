Sneeuw op meerdere plekken in Limburg: 'Eindelijk!'

Oranje is sneeuw, geel is natte sneeuw

De sneeuwpret in Limburg is niet van lange duur, vertelt Erasmus. "Het is nu in Limburg zo'n 3 á 4 graden, waardoor de sneeuw zal smelten. Maar daarnaast valt er ook regen in Limburg vandaag, waardoor de sneeuw sowieso snel verdwijnt."

Weer krabben

In Brabant kan er nog wat natte sneeuw verwacht worden en in de rest van het land moeten we het doen met veel regen. "De komende dagen wordt het dan weer droger, maar 's nachts ook kouder. Vooral landinwaarts is er een kans dat we vanaf morgen weer moeten krabben."