Zonnebank onder vuur: 'Belachelijk om te denken dat bruin worden gezond is'

Waarom? "Omdat een mens met een blanke huid, met een reden blank is", zegt de hoogleraar. "Natuurlijk. Zonlicht is goed en een klein tintje ook. Maar we moeten echt stoppen om elkaar aan te praten dat bruin worden mooi is in een tijd waar zoveel mensen huidkanker krijgen."

Daarom pleit hij voor een verbod op zonnebanken.

'Kunnen niet langer bruin mooi vinden'

Dermatoloog Tamar Nijsten van het Erasmus MC beaamt deze oproep. "We kunnen niet langer ontkennen hoe groot het probleem rondom huidkanker wordt. Huidkanker is de snelst groeiende vorm van kanker."

De dermatoloog erkent: "Maar een gedragsverandering is ontzettend lastig. We zijn ons de afgelopen jaren meer bewust geworden van de gevaren van zonlicht, maar ons gedrag aanpassen is heel lastig."