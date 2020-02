Bekentenis in mega-terrorismeproces: hoofdverdachte plande aanslag

Dat bleek vandaag tijdens een zitting in de rechtbank in Rotterdam. "N. heeft aangegeven dat hij bezig was met het organiseren van een aanslag. Hij had contact met een infiltrant van de politie over het maken van explosieven", zegt zijn advocaat Serge Weening tegen RTL Nieuws.

Onklaar gemaakt

Het bewijs tegen Hardi N. is stevig. Hij werd met drie medeverdachten in een vakantiehuisje in Weert gefilmd terwijl ze oefenden met Kalasjnikovs, pistolen en bomvesten. De bijeenkomst in de vakantiebungalow was het sluitstuk van een maandenlange en unieke undercoveroperatie van de politie. De wapens waren vooraf onklaar gemaakt.

Hardi N. zegt dat het plan voor de aanslag niet van hem kwam, maar dat inlichtingendienst AIVD hem daartoe heeft bewogen. "Ze hebben hem warm gemaakt voor een aanslag. Hij is uitgelokt door twee mensen van wie we denken dat ze een relatie hebben tot de AIVD. Mijn cliënt wilde op de rem gaan staan, maar hij had het gevoel dat hij niet meer terug kon", zegt advocaat Weening.