Rotterdams advocatenkantoor staat MH17-verdachte bij

Wel vinden ze dat iedereen recht heeft op een eerlijke verdediging, dus ook de verdachte die zij bijstaan. "Het is cruciaal in de rechtsstaat dat elke verdachte juridische bijstand krijgt. (...) Juist ook in zo’n beladen zaak is het van belang dat verdachten een onafhankelijke en objectieve advocaat krijgen. Die hun kant van de zaak belicht."

Geen bekenden omgekomen

De twee hebben eerst uitgezocht of een van hun collega's iemand kent die bij de ramp is omgekomen. Dat is niet het geval.

Naast Poelatov staan ook Girkin en Doebinski terecht. De vierde verdachte is garnizoenscommandant Leonid Chartsjenko. Hoe lang de zaak gaat duren, is nog onduidelijk.