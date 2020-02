Storing in mobielbankieren-app ING

Op Twitter bijvoorbeeld komen behoorlijk wat klachten binnen dat klanten niet kunnen inloggen via hun mobiele app.

Sommigen kunnen we via de browser inloggen. "Het klopt dat Mijn ING verminderd beschikbaar is", zegt een woordvoerder. "Er wordt heel hard aan gewerkt om het probleem op te lossen."

Niet alle klanten de klos

Ook op de website allestoringen.nl is een flinke piek te zien in het aantal klachten dat de bank momenteel krijgt. In de afgelopen uren zijn meer dan vierduizend meldingen binnengekomen.

ING spreekt zelf van een 'klein technisch hikje'. De problemen treffen niet iedereen, zeggen ze op Twitter.