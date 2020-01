Winnaar Slimste Mens: 'Zelfs het terugkijken was weer spannend'

RTL Nieuws-verslaggever Marieke van de Zilver (33) is de winnaar van het tv-programma De Slimste Mens. Ze versloeg in de finale van het KRO-NCRV-programma advocaat Khalid Kasem en cabaretier Marc de Hond. "Het is zo bijzonder dat zoveel mensen meeleven met dit programma", zegt de dolblije winnares.

Na een razend spannende finale tegen advocaat Khalid Kasem mag Van de Zilver zich nu de slimste mens noemen. Marieke werkt op de politieke redactie van het RTL Nieuws. Het is de tweede keer dat een vrouw het programma weet te winnen. Angela de Jong, columniste van het AD, won in 2017. 'Heel erg blij' "Ik heb de finale vanavond gekeken met een groep vrienden in de kroeg", zegt Van de Zilver. "We hebben een geweldig leuk feestje gehad. Ik ben superblij natuurlijk. En ik krijg zoveel leuke reacties." De winnares moest tot het laatste moment geheim houden hoe hoog ze zou eindigen. Het programma werd al eerder opgenomen. "De finale duurt 40 minuten. Het eerste halfuur wist ik vanavond nog wel rustig te blijven. Maar die laatste tien minuten vond ik ook vanavond weer zó ontzettend spannend." Zenuwslopend "Omdat ik wist dat die laatste ronde zenuwslopend zou worden. Daarom werd ik ook nu weer nerveus. Ik was ook heel benieuwd hoe mijn vrienden zouden reageren. Dat was zo leuk om te zien. Iedereen leefde mee. Geweldig!" Marieke van de Zilver werkt op de politieke redactie van het RTL Nieuws. © RTL Nieuws Felicitaties Angela de Jong Tijdens haar deelname aan de zestiende reeks van het programma kreeg ze sowieso veel reacties. Zo reageerde bijvoorbeeld een docent van haar studie. "En Angela de Jong, de vorige vrouwelijke winnaar, heeft me gefeliciteerd." Over haar medekandidaten is ze vol lof. "Ik vond het echt zo leuk om tegen Khalid en Marc de finale te mogen spelen. Het waren heel sterke kandidaten en het zijn superaardige kerels. Het was spannend onder elkaar, maar ook heel gezellig." Of ze zichzelf nu heel slim voelt? "Ik voelde mezelf al slim", lacht ze. "Niet slimmer dan gisteren, hoor." Wisseltrofee Ze ontving de wisseltrofee uit handen van de vorige winnaar, presentator en oud-schaatser Rob Hadders. De tv-quiz, waarin historicus Maarten van Rossem met aardige weetjes en op- en aanmerkingen presentator Philip Freriks bijstaat, trekt vrijwel dagelijks tussen de 1 en 2 miljoen kijkers.