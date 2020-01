Clean Air Nederland: 'Stel rokers aansprakelijk voor schade'

Belangenclub Clean Air Nederland (CAN) vindt dat er veel meer gedaan moet worden om het roken terug te dringen en te ontmoedigen.

'Rookcultuur afbreken'

"Allereerst door bijvoorbeeld flink te investeren in stoppen met rokenprogramma’s. Er zijn klinieken voor alcoholverslavingen en drugsproblemen, maar niet voor roken. Dat is toch gek", zegt Tom Voeten van de belangenclub.

Daarnaast is het volgens de belangenclub belangrijk dat jongeren niet gaan roken. "De misleidende rookcultuur moeten we dus snel afbreken. Concreet betekent dat niet meer roken in uitgaansgebieden en ook niet meer in winkelstraten en andere publieke gebieden. "

Strafbaar

De roker heeft nu volgens de anti-rookclub niet het gevoel dat hij of zij iets fout doet. "Veel rokers hebben nu vooral het gevoel dat ze in hun gedrag worden belemmerd. Maar niet dat ze fout of misdadig bezig zijn. Maar het moet duidelijk zijn dat roken abnormaal is en dat rokers anderen hinderen. Als dat strafbaar is, zullen anderen de rokers veel eerder aanspreken."

Voeten geeft een voorbeeld: "Stel dat je last hebt van je rokende buurman, dan kun je nu weinig. Maar je kunt de politie wel bellen voor stank- en rookoverlast. Wij vinden dat de roker straks op dezelfde manier zou moeten worden gestraft als bij het veroorzaken van geluidsoverlast."