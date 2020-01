Rechtbank trekt extra dag uit voor Ridouan Taghi

Taghi is erbij

Taghi zit inmiddels ruim zes weken in een Nederlandse cel, nadat hij op 16 december was gearresteerd in Dubai. Hij had via zijn advocaat al aangegeven dat hij aanwezig wil zijn bij de zitting, omdat hij alles in zijn proces wil horen en meemaken.

Mogelijk gaat hij ook zelf wat zeggen, zei zijn advocaat Inez Weski eerder.