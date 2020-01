Onvrede over vuurwerkverbod: 'Net nieuwe bunker van een ton gebouwd'

Bakker startte zo'n vijftien jaar geleden de vuurwerkzaak met een groepje vrienden. "We zitten in Nieuw-Weerdinge, bij Emmen. Onder de naam Van der Veen Vuurwerk verkopen we al jaren met heel veel plezier vuurwerk. Netjes, volgens de regels."

Hij verzorgt vooral professionele vuurwerkshows, zijn vrienden runnen de winkel. "Het is hard bikkelen. Ik vind het daarom zo jammer dat de verhalen over vuurwerk de laatste tijd zo eenzijdig zijn. Heel veel mensen en vooral ook kinderen hebben juist heel veel plezier van vuurwerk."

Mega-investering

Het nieuws dat consumenten komende jaarwisseling van het kabinet geen knalvuurwerk en vuurpijlen meer mogen afsteken, is een harde klap. "Dat is ongeveer 30 procent van onze handel. Dit kost ons dus tienduizenden euro's."

Een jaar geleden werd er ook nog eens een mega-investering gedaan met de bouw van een nieuwe bunker waar het vuurwerk volgens de regels kan worden opgeslagen. Kosten: ruim een ton.