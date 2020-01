31-jarige Rotterdammer opgepakt in moordzaak advocaat Derk Wiersum

Derk Wiersum werd op 18 september vorig jaar bij zijn woning in Amsterdam-Buitenveldert op straat doodgeschoten. Hij stond kroongetuige Nabil B. bij in de Marengo-strafzaak. De hoofdverdachte in die zaak, Ridouan Taghi, wordt ervan verdacht achter een reeks liquidaties en pogingen daartoe te zitten.

Taghi werd op 16 december opgepakt in Dubai, dat land stuurde hem binnen enkele dagen als ongewenst vreemdeling naar Nederland.