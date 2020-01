Stomdronken vrouw van de weg gehaald: zes kinderen in auto

Een vrouw is vannacht door agenten van de snelweg gehaald omdat ze opvallend roekeloos reed. De automobilist die de politie belde, zag dat de vrouw zigzaggend over de weg reed. Agenten die haar aanhielden, deden twee zorgwekkende ontdekkingen: in haar auto zaten zes jonge kinderen én de vrouw was onder invloed van alcohol.

Een automobilist die vannacht op de A6 reed en de vrouw zag rijden, aarzelde geen seconde. Hij belde de politie en bleef de auto volgen totdat agenten konden ingrijpen. Dat schrijft de politie Lelystad op haar Facebookpagina. Reed ook op vluchtstrook "De auto had de hele snelweg nodig, beide rijstroken en de vluchtstrook, om in Lelystad te komen." De politie zag daar hoe de vrouw de auto uiteindelijk aan de kant zette. "De bestuurster kreeg de auto al hortend en stotend stil, maar daar had ze wel meerdere parkeervakken voor nodig." De vrouw moest een ademtest doen en daaruit bleek dat ze ruim vier keer de maximaal toegestane hoeveelheid alcohol had gedronken. "Ze verklaarde op een feestje te zijn geweest." Het rijbewijs van de vrouw is afgenomen en ze moet zich binnenkort verantwoorden voor de rechter. Omdat in de auto zes jonge kinderen zaten van wie de jongste slechts één jaar is, heeft de politie ook een zorgmelding gedaan.