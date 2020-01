Opnieuw kindje besmet met geelzucht in Schoonhoven

Ook raakte een leerling van een middelbare school in Gouda besmet.

Twee weken geleden werd het eerste kindje in Schoonhoven ziek met geelzucht, die had dat waarschijnlijk opgelopen in het buitenland. Sindsdien is er onderzoek gedaan door de GGD om te achterhalen met wie het kind contact heeft gehad in Nederland.

Meerdere kinderen ziek

Hieruit kwamen eerder al meerdere besmettingen naar voren en vandaag maakte de GGD bekend dat er nog een kind ziek is geworden. In alle gevallen is er een relatie te leggen met de eerste besmetting.