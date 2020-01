Nederlanders denken dat we over 100 jaar onder water staan: hoe reëel is dat?

Oke, geen paniek dus, maar de zeespiegel blijft wel stijgen. U heeft dit weekend tijdens een lezing zelfs aangegeven dat we nu de hoogste zeespiegel in drieduizend jaar hebben. En binnenkort zal het de hoogste in achtduizend jaar zijn.

Wanneer is de zeespiegel zo hoog dat we wel onderlopen?

"Het is zeer wel mogelijk dat de zeespiegelstijging tussen 2100 en 2300 zo groot wordt dat we de discussie moeten aangaan of Nederland in zijn huidige vorm gehandhaafd moet blijven."