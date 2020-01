Seks met je bewaker: 'Gevangenen zitten vol hormonen, soms ontstaat een relatie'

Deze seksrel is in Nederland de derde in een maand tijd. In december was het twee keer raak in het Justitieel Complex in Zaanstad, waar zowel een stagiaire als een bewaakster een affaire bleek te hebben met een gedetineerde.

Behoefte aan liefde en seks

Ex-gedetineerde Bryan (echte naam is bekend bij de redactie) zat vier jaar vast. Ook achter de tralies had hij behoefte aan liefde én seks. "Daar is weinig aandacht voor als je vastzit", zegt Bryan tegen RTL Nieuws.

De ex-gedetineerde had destijds een vriendin. Zij mocht zo nu en dan langskomen. "Ik kon één keer in de drie weken gebruikmaken van de Bezoek zonder Toezicht-regeling. In een speciale kamer mocht ik dan seks met mijn vriendin hebben."

Niet bepaald romantisch

Romantisch is dat niet. ''Denk niet aan een kamer met kaarsen of sfeerlichten. Maar gewoon een kamer met een bed, iets groter dan je eigen cel."

En er was een tijdslimiet. "Je mocht één, hooguit twee uur in die kamer. Een cipier stond buiten de kamer op wacht. Ik voelde me niet belemmerd en gelukkig had mijn toenmalige vriendin er ook geen moeite mee. We zijn nu niet meer bij elkaar."